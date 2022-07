’Stroom genoeg, maar we kunnen er niet bij’

Binnenland

Haagse scootmobielers boos om snelheidslimiet: ’Een belachelijk plan’

Haagse scootmobielers zijn boos, want ze mogen straks maar half zo hard door de straten scheuren. De snelheidslimiet gaat terug van 16 naar 8 kilometer per uur. Een woedende gebruiker spreekt tegen Omroep West over de ‘waanzin’ van deze maatregel.