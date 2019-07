’Proefballonnetje van Klaas Knot’

Maar denkt Klaas Knot nu echt dat eigenaren van een eigen woning voordeliger uit zijn dan huurders, huis verzekeren tegen allerhande mogelijke schades, onderhouds kosten betalen eigenaren zelf, WOZ is ook zo iets die elk jaar verhoogd en vergeet bij aankoop niet de overdrachtsbelasting. Dat er misschien op termijn een meerwaarde ontstaat door marktwerking is prachtig maar niet reëel omdat je ook duur weer moet aanschaffen, het enige mooie aspect is dat je een woning koopt waar je wil wonen, mag het Klaas Knot?

Anneke van Gelder, Groningen