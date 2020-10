’Wantrouwen heeft altijd een oorzaak’

Stef Aupers

Het stomste wat je kunt doen, is complotdenkers wegzetten als gekken. Het zijn andersdenkenden, dat is echt een verschil. Door iemand een complotdenker te noemen, plak je hem een label op waarmee je hem in feite uitschakelt in het maatschappelijke debat. Je zet iemand dan weg als irrationeel, als iemand waar niet mee te praten valt. En dat werkt alleen maar averechts.