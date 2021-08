’Principes hebben een prijs’

Praat Mee

Moeten we de coronamaatregelen loslaten als iedereen die dat wil gevaccineerd is?

Terwijl de vaccinatiebereidheid in Nederland inmiddels 90 procent is, kunnen ze daar in andere landen alleen maar van dromen. Vind jij dat, als iedereen die dat wil gevaccineerd is, we de coronamaatregelen in Nederland moeten loslaten?