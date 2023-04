Premium Het beste van De Telegraaf

Een Vakbond voor Dieren...

Door Rob Hoogland

Stoppen nu. Echt stoppen. Het eelt op mijn ziel is centimeters dik, zo’n LAKS-lijst met ideeën voor genderneutrale termen en handelingen in ons onderwijs glijdt van mijn rug gelijk een tuimelende Billy Turf-kloon – zeg maar de gemiddelde hedendaagse Nederlandse basisscholier – van een zeephelling, maar dit is te veel.