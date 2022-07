De dag daarop belde ik en even later belde ze mij terug dat de bril was gevonden. Ik zei dat ik uit Someren moest komen maar vertelde haar dat mijn zus in Tilburg woont. Vervolgens regelde ze dat een collega de bril bij de bieb in de wijk Reeshof zou neerleggen zodat mijn zus, die daar vlakbij woont, deze kon afhalen.

Louise Janssen, Someren

