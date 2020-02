Ik mis de verontwaardiging binnen Forum voor Democratie

Thierry Baudet twitterde afgelopen vrijdag over ’twee dierbare vriendinnen’. Die waren volgens de fractievoorzitter van Forum voor Democratie in de Tweede Kamer „ernstig lastiggevallen door vier Marokkanen in de trein.” Bij het lezen van zo’n bericht denk ik al snel dat er weer vrouwonvriendelijke teksten zijn uitgebraakt door een clubje onaangepaste opgeschoten jongens, die door gebrek aan opvoeding en door de culturele achtergrond van hun ouders überhaupt niet met meisjes kunnen omgaan.