’Boeren niet bij plannen betrokken’

Kopieer naar clipboard

Jan Oosterhof was in 2001 burgemeester in een van de toen door mond- en klauwzeer (MKZ) getroffen gebieden. Als ik de overheid nu zie optreden in de stikstofcrisis, zie ik veel parallellen met toen. Als een soort schild voor eigen verantwoordelijkheid beroept het kabinet Rutte zich op Brusselse regels. Met enige gretigheid spant men zich in om de stikstofmaatregelen over de boeren uit te storten. Onze bestuurders lijken slechts uitvoerende Brusselse ambtenaren. Er wordt over de betrokken boeren gesproken als een homogene groep, maar dat klopt van geen kant en ze worden helemaal niet bij de plannen betrokken.