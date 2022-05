’Geen oog voor WAO’er in Den Haag’

Premium Columns

Pim Fortuyn en de doodse stilte over de islam

GL-volksvertegenwoordiger Kauthar Bouchallikht kan de dramaserie over Pim Fortuyn niet aanzien wegens ’traumatische herinneringen’. Wat voor veel mensen en voor de politieke geschiedenis van Nederland een dode Fortuyn is, was voor Bouchallikht een levende Fortuyn: een trauma.