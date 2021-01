’Demonstratie schandalige vertoning’

Zijn zij vergeten wat er in het voorjaar in Italië is gebeurd, kerken vol met lijkkisten, lange rijen ambulances in Rusland en nu lange rijen ambulances in Verenigd Koninkrijk. Dat willen wij hier niet!

Het gevolg van deze demonstratie waar mensen rondliepen zonder mondkapjes is mogelijk nog meer verspreiding van het virus, gevolgd door nog zwaardere maatregelen. Met gebruik van de waterkanonnen op de betogers hoop ik, dat zij voldoende zijn afgekoeld om zo tot bezinning komen.

Simon Luxen, Lisse