Brief 2 ’Verbaasd over steun Kroon’

Volgens generaal b.d. Mart de Kruif moet wel rekening houden met Kroons persoonlijke omstandigheden bij een eventuele veroordeling. Ik heb een vraag aan de generaal b.d.: ’Waarom horen we nooit iets negatiefs van die andere WMO-drager?’Komt dat misschien omdat deze officier zich wel normaal kan gedragen? En als u dan toch praat over persoonlijke omstandigheden die mee zouden moeten wegen, wat dan te denken van de Sebrenica-militairen die moeten boeten voor iets dat is veroorzaakt door de politiek.

A.A. van Veen (oud veteraan)

