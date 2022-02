Na tien jaar Rutte hebben we woningnood, is de medische zorg onvoldoende, is de jeugdzorg failliet, gaan de gepensioneerden erop achteruit, delen de AOW’ers niet mee in de stijging van de minimumlonen, zijn generaties studenten opgezadeld met een lening, wachten honderden mensen in Groningen op compensatie, zijn duizenden mensen gedupeerd door de toeslagenaffaire en gaan we miljarden euro’s in een bodemloze klimaatput dumpen. En wij moeten naast elkaar gaan staan? Een gotspe! Rutte vreest lokale verkiezingen.

Hans Brouwers, Zevenaar