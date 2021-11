Premium Het beste van De Telegraaf

Aan elke lockdown komt een einde en dan neemt de verspreiding van de ziekte weer toe

Leon de Winter

Je hoeft geen samenzweringsfreak te zijn om in The Great Reset, het boek van Klaus Schwab, de leading man van het World Economic Forum, een pamflet te zien van iemand die dronken is van utopische vergezichten. Het gaat hem, zoals veel leiders, om het klimaat in het jaar 2100. Computers voorspellen dat dan al het ijs van de polen en op bergtoppen gesmolten is. Over het voorspellende vermogen van computers merkte de beroemde Canadese psycholoog Jordan Peterson op: laat die computers de waarde van een aandeel over één jaar voorspellen, dan geloof ik ze.