Uitslag Stelling: ’Leraar verdient al genoeg’

Een respondent: „Er moet niet meer loon komen, maar leraren moet overbodig werk uit handen worden genomen, zodat het vak weer aantrekkelijk wordt.” Iemand anders reageert: „Ik snap die looneis wel. Het is tegenwoordig echt geen lolletje om voor de klas te staan. Er is totaal geen respect meer voor leraren.”

Driekwart van de stemmer vindt de looneis van 12 procent ’veel’. Nog eens driekwart van de deelnemers vindt namelijk dat leraren al wel goed verdienen. Ook vindt een meerderheid niet dat leraren hard moeten werken. Een voormalig docent beschrijft: „Het is een mooie, goed gehonoreerde baan met 12 weken per jaar vakantie en maar maximaal 25 keer per week vijftig minuten voor de klas.” Een andere docent denkt daar heel anders over: „Iedereen denkt dat onderwijs een luizenbaantje is met veel vakantie. Het is loodzwaar. Mensen die dat denken hebben geen idee wat je na werktijd nog moet doen.”

Veel stellingdeelnemers hebben niet veel op met het arbeidsethos van leraren: „Ze willen parttime werken en een fulltime salaris verdienen.”

Meer geld geven gaat bovendien niet helpen tegen het lerarentekort, zo denkt een meerderheid van de respondenten. Een stemmer: „Meer geld naar onderwijs is niet de oplossing. De oplossing is eerder het geld beter besteden.” Een andere reactie: „Zolang er nog budget is voor het schilderen van regenboogtrapjes, zal het wel meevallen met het tekort aan geld in het onderwijs.” Iemand pleit voor het aannemen van meer ondersteunend personeel: „Zodat de administratieve werkdruk naar hen verlegd kan worden en leraren weer doen waarvoor ze zijn aangenomen: voor de klas staan.”

Er is ook sprake van een zogenaamd lerarenlek. Jonge docenten haken af omdat ze geen vaste contracten krijgen bij onderwijsinstellingen. Een stemmer: „Wat een onzin, tachtig procent van de leraren heeft gewoon een vast contract.” Een respondent pleit voor snellere vaste contracten in plaats van de loonsverhogingen.

Door fluctuerende leerlingenaantallen hebben scholen liever een ’flexibele schil’ en verlengen niet na drie jaar. Een overgrote meerderheid vindt het begrijpelijk dat jonge leraren hierdoor de pijp aan Maarten geven. Een eveneens grote meerderheid vindt dan ook dat leraren sneller een vast contract moeten krijgen. Een voormalig docent vindt wel dat de jonge generatie veel klaagt: „Jonge leraren zijn wel erg snel moe en ontevreden. De oorzaak is dat ze het werk niet aankunnen. Iedereen kan de pabo halen, maar dat maakt je nog niet geschikt voor het vak.”

Meer geld voor het onderwijs hoeft er echter niet te komen, zo vinden veruit de meeste stemmers. Een respondent stelt: „Er zijn de afgelopen jaren al miljoenen naar het onderwijs gegaan en ze blijven maar zeuren om geld.”

Mocht het komen tot acties van de leraren, dan staat driekwart van de stemmers hier niet achter. Een respondent licht toe: „Leraren verdienen echt genoeg. Maar ik zou staken voor vaste contracten en lagere werkdruk wel heel goed snappen.”