Brief 1 ’Agressief gedrag Kroon’

Als hij denkt dat hij als gedecoreerde militair een vrijbrief heeft om in het bijzijn van de politie gewoon verder te gaan plassen, kan hij er op wachten dat het uit de hand gaat lopen. Wat zijn de bewezen feiten? Vast staat dat hij zich zich agressief heeft gedragen tegen zijn arrestatie, hij bewust of onbewust een kopstoot heeft proberen te geven, of hij daarbij iemand geraakt heeft is onbelangrijk. Gezien zijn maatschappelijke status had hij beter moeten weten en niet zoals nu het zielige jongetje uit hangen tijdens het proces.

Ed van Rijn, Jisp

