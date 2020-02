Top coalitie bezorgd om wapengekletter

Nergens gaan goede voornemens zo snel het raam uit als in Den Haag. In januari werden ze in het wekelijkse coalitieoverleg nadrukkelijk besproken. Er was breed begrip dat dit jaar de verkiezingscampagne begint en dat partijen zich moeten kunnen profileren. Dat zou soms schuren in de coalitie. Tegelijkertijd werd de hoop uitgesproken om bestaande afspraken uit het regeerakkoord na te komen. Ook is er volgens een insider bij vermeld dat het prettig zou zijn als aanvallen op partijen en personen tijdens het profileren zoveel mogelijk achterwege blijven.