Premium Het beste van De Telegraaf

Slordige omgang met het verleden: wie noem je dan nog wel held?

Door Nausicaa Marbe Kopieer naar clipboard

In het land van de minister die een OneLove-minispeldje verstopt onder haar sjaal en roept dat de boodschap ’echt duidelijk genoeg was’, is er heibel over de term ’verzetsheld’. Geen wonder, zou je denken, in een klimaat waarin hoogste bestuurders hun rug niet recht kunnen houden of opportunistisch morele superioriteit claimen. Maar het zijn geen huidige misstanden die de term in gevaar brengen. ’Verzetsheld’ wordt geschrapt door het Verzetsmuseum, als typering voor mensen die hun leven gaven om anderen te redden. Wat bezielt ze daar?