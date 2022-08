’Burger sluitpost van gemeentelijke heffingen’

Het aanvragen van bouwvergunningen in ons land is geen sinecure. Gemeenten in het hele land vragen daarvoor stevige bedragen, die jaarlijks fors stijgen. Het lijkt wel of de bouwleges de sluitpost zijn geworden op de jaarlijkse gemeentelijke begroting.

Maar niet alleen voor bouwvergunningen wordt de burger als melkkoe beschouwt. Kijk maar eens naar alle gemeentelijke zaken en belastingen waarmee burgers belast worden. Zoals bijvoorbeeld de afvalstoffenheffing, hondenbelasting, on(t)roerendezaakbelasting, waterschapsbelastingen, toeristenbelasting, parkeerbelasting, rioolheffing en WOZ berekeningen. Zelfs bezwaarmakers tegen die belastingen voelen dat in de knip.

Jaarlijks zien we dat allemaal stijgen. De gemeente haalt maar liefst 1/6 van de inkomsten uit gemeentelijke belastingen. Het wordt hoog tijd dat onze regering daar eens wat meer sturing aan gaat geven, want het kan toch niet zo zijn dat je in de ene gemeente vijf of zelfs tien maal meer betaalt dan in een buurgemeente. Dat voelt wel erg onrechtvaardig.

Jan Muijs, Tilburg