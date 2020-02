’Ook nieuwe naam voor suikerfeest’

Hier waait een positieve wind door de gangen van de school. Niks geen gezeur over vermeende problemen, maar volop aandacht voor de ontwikkeling van het kind en alle randvoorwaarden die een zo’n optimaal mogelijk resultaat moeten garanderen.

Daar hoort ook een gedegen jaarplan bij dat zelfs gedurende het lopende schooljaar kan worden bijgesteld. Zo is nog onlangs het woord carnaval uit het plan geschrapt om plaats te maken voor het veel inclusievere woord verkleedfeest. Logisch taalpurisme dat navolging verdient.

Aannemelijk is nu al dat ook het woord suikerfeest uit het jaarplan zal worden geschrapt. Niets zo slecht voor het kindergebitje dan een overdaad aan suikers en ook aan de inclusiviteit van dit feest wordt onvoldoende recht gedaan. Nagedacht wordt nog over een vervangend woord. ’Doosjerozijntjesfeest’ zou kunnen, maar ook ’blokjekaasmetananasfeest’ is een passend alternatief.

Johan ter Elst