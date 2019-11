Uitslag stelling: ’Nederland in uitverkoop’

Bijna niemand van de respondenten vindt het een prettig idee als nutsbedrijven zoals energiebedrijven in buitenlandse handen komen. En vrijwel alle stemmers zouden het fijn vinden als gas en licht, post en telefonie weer geleverd zouden worden door staatsbedrijven. ,,Ja hoor, daar gaan we weer. Er gaat een Nederlands bedrijf over in buitenlandse handen. De aandeelhouders krijgen het financieel gezien steeds beter en de gebruiker betaalt zich blauw”, stelt een tegenstander. En een ander valt bij: ,,Nederland heeft alle staatsbedrijven verpatst en de elite steekt het geld in z’n zakken.” ,,Nederland gaat in de uitverkoop en geen burger wordt er geen haar beter van”, klinkt het.

Rabobank en Shell wilden Eneco ook graag hebben, totdat de Japanners ermee vandoor gingen. Meer dan de helft van de deelnemers had het een prettiger idee gevonden als deze ‘Nederlandse’ bedrijven Eneco hadden overgenomen. Een respondent ziet het als een gemiste kans: ,,Zulke belangrijke onderdelen van de infrastructuur van het land horen in Nederlandse handen. Bovendien had Shell heel goed kunnen helpen met de energietransitie.”

Voor gemeenten valt de jackpot. Rotterdam krijgt door de verkoop van Eneco 1,3 miljard euro in kas en Den Haag meer dan 600 miljoen euro. De meesten zouden het goed vinden als die gemeenten dat geld zouden besteden aan energieprojecten. Velen vragen zich af waar het geld zal blijven: ,,De betrokken gemeenten gaan lekker cashen. Het zal wel weer opgaan aan allerlei onbelangrijke zaken. En bij de eindstreep zijn we allemaal weer wat armer geworden.” En: ,,Die gemeenten hebben dollartekens in de ogen gekregen. Dat geld kun je slechts één keer besteden en het is zo op.” Een respondent hoopt dat Rotterdam van het geld zonnepanelen gaat kopen voor alle woningen. ,,Dan heeft dat geld nog nut en zien de bewoners er ook nog iets voor terug.”

De meesten hebben niet zoveel vertrouwen in de Japanse overnamepartners. Zo denkt twee derde niet dat de Japanners zich gaan houden aan de baangaranties die bedongen zijn bij de overname. Ook gelooft de meerderheid niet dat, ondanks alle beloften, er een Nederlandse CEO aan het roer van het bedrijf komt te staan. ,,Baangarantie heb je in deze wereld echt nooit meer. Al helemaal niet na een overname”, zo denkt een van de respondenten die denkt dat het Eneco-personeel zich een loer heeft laten draaien.

Het antwoord op de vraag of door de overname de energievoorziening in gevaar komt, laat een zeer verdeeld beeld zien: De ene helft denkt dat de levering van gas en stroom problemen gaat opleveren, de andere helft ziet geen probleem. Zo maakt iemand de kanttekening: ,,Japanners staan volgens mij wel te boek als betrouwbaar. Desalniettemin is het niet verstandig je energievoorziening uit handen te geven. In het geval van onenigheid, welke kant kiezen ze dan?”

Wel denken de meeste deelnemers dat door de overname Eneco veel klanten zal gaan verliezen en dat de energietarieven uiteindelijk zullen gaan stijgen.