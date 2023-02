Brief 3 ’Shell werd Nederland uitgejaagd’

Een en ander is grotendeels ontstaan door de oorlog in Oekraine waardoor deze bedrijven alle zeilen moesten en moeten bijzetten om diverse landen van energie te voorzien. Natuurlijk kun je vraagtekens zetten bij dit soort megawinsten en kun je een moreel beroep doen op oliemaatschappijen maar zij stellen ongetwijfeld gewoon hun zaken te doen als gevolg van de vraag die wij hebben. Minister Jetten huilt krokodillentranen en kan Shell niet aanpakken met extra belastingen omdat de politiek Shell ons land immers heeft uitgejaagd. Pensioenfondsen willen niet meer beleggen in olieconcerns en lopen zodoende forse koerswinsten en dividenden mis. Zo zie je maar dat elke keuze achteraf altijd discussie oplevert.

F. Habers

