’Nieuw jaar 2021 stemt hoopvol’

Binnenland

Kamer wil corruptieonderzoekers verhoren over haven Rotterdam

De Tweede Kamer roept de onderzoekers die zich hebben beziggehouden met corruptie in de haven van Rotterdam op om naar Den Haag te komen. Een meerderheid in de Kamer steunt een voorstel om een hoorzitting te organiseren over de corruptie in de Rotterdamse haven.