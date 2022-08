’Daadkracht Rutte IV bedroevend’

Er zijn in de loop der jaren talloze commissies geweest die zich gebogen hebben over woningbouw, stikstof, asielopvang en het klimaat. En in bijna alle gevallen verdwenen de rapporten met belangrijke aanbevelingen om onverklaarbare redenen in de onderste la van een bureau van een ambtenaar. Zo zag ik op tv een kenner van de woningbouw die beweerde dat er met zijn uit 2008 daterende rapport niets was gedaan, maar de conclusies nog steeds actueel zijn. Heel snel afstoffen al die rapporten en vervolgens actie ondernemen op al die urgente dossiers.

Bas Overmars, Amsterdam