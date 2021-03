De werkelijkheid is vaak smeriger dan het ergste complot

Even dacht ik dat DWDD uit de mottenballen was getrokken en Joost Zwagerman uit de dood was teruggekeerd. Ik hoorde iemand op tv in zijn hysterisch enthousiaste stijl een boek aanprijzen. Toen ik opkeek zat Fidan op de plek van Matthijs en deed Mark Rutte Joost na. De minister-president blijkt een inspirerende geschiedenisleraar. Hij wil graag het onderwijs in als de VVD van hem af wil. Toch zou ik een carrière als autohandelaar aan de onderkant van de markt ook nog niet uitsluiten.