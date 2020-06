’Autopolis steeds duurder’

Het is bijzonder en vreemd te noemen dat er ondanks de invloed van corona sprake blijft van een 6% premiestijging. Dat is niet alleen onbegrijpelijk maar ook vervelend te noemen, met name voor jongere bestuurders. Die krijgen namelijk de volle laag omdat deze vanwege hun geringe opbouw deze 6% doorberekend krijgen over hun (hogere) jaarpremie. Vallen de verzekeringsmaatschappijen nu ook onder de categorie graaiers?

J. van Leijen, Amsterdam