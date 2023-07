’Laat gewerkte jaren meetellen bij bepalen pensioenleeftijd’

Om in Spanje gebruik te kunnen maken van een volledig pensioen moet een werknemer in 2024 tenminste 66 jaar en 6 maanden oud zijn. De nieuwe pensioenleeftijden lopen vanaf 2013 tot aan 2027 geleidelijk op van 65 jaar naar 67 jaar. Heb je echter 38 jaar of meer gewerkt, dan kun je in 2024 met 65 jaar met pensioen.

Alle inwoners van Spanje die na 1948 zijn geboren hebben te maken met deze progressieve stijging van de pensioenleeftijd terwijl de werknemers - die in 1960 en daarna zijn geboren - niet met pensioen kunnen voor hun 67e, tenzij ze tenminste 38 jaar en 6 maanden elke maand pensioen hebben afgedragen. Terwijl de pensioenleeftijd met twee maanden omhooggaat tot 2027, is dat bij de gewerkte jaren drie maanden tot aan 2027. Dat wil zeggen dat iemand die in 2024 38 jaar of meer gewerkt heeft al met 65 jaar met pensioen mag en recht heeft op 100% van zijn of haar pensioen.

Ook in België speelt het aantal loopbaanjaren een wezenlijke rol.

Bijzonder merkwaardig dat werknemers in Nederland zelfs na 45 (!) gewerkte jaren géén volledig pensioen krijgen. Lang (door)werken telt in Nederland blijkbaar totaal niet...

Jan G.W. Abbink, Voorschoten