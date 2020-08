Uitslag Stelling: Maatregelen te vrijblijvend

Toch ziet ook een aanzienlijk deel van de respondenten (39%) het wat rooskleuriger in. „Als we ons aan de regels en adviezen houden, moet een tweede lockdown te voorkomen zijn”, stelt iemand hoopvol.

Er zijn echter niet veel deelnemers die er vertrouwen in hebben dat Nederlanders zich aan de maatregelen en dringende adviezen van het kabinet houden. „Als we zo doorgaan is een nieuwe lockdown onvermijdelijk. Alle maatregelen zijn te vrijblijvend. Ervaring op straat en in winkels leert dat men zich steeds minder bewust is van het virus. Je aan de regels houden wekt vaak agressie op bij mensen die dat niet doen”, ervaart een respondent. Een ander merkt op dat veel mensen er een rommeltje van maken. „Ze desinfecteren hun handen en karren niet meer in de supermarkt en vergeten afstand te houden. Ik behoor met mijn hele gezin tot een risicogroep en corona heeft in mijn familie al slachtoffers gemaakt. Het zou fijn zijn als mensen snappen dat ze het niet alleen voor zichzelf doen, maar ook voor anderen!”

„De bestrijding van het virus is een kwestie van mentaliteit”, reageert een andere respondent. „Helaas is deze in Nederland egoïstisch en verrot. Men heeft lak aan de medemens dus zal het virus opnieuw hard toeslaan.”

De meesten verwachten dan ook niet dat de nieuwe coronamaatregelen net zo goed opgevolgd zullen worden als de maatregelen aan het begin van de crisis.

De gekozen koers van het kabinet waarbij mensen vooral gevraagd wordt om hun gezond verstand te gebruiken, kan slechts bij 27% van de stellingdeelnemers op steun rekenen. 46% van de respondenten vindt de maatregelen te soepel en 24% juist weer te streng.

De maatregelen blijven wazig, stellen veel respondenten. „Er zijn zat plaatsen waar volop drukte kennelijk geen probleem is zoals stations, het ov, scholen en winkelstraten, maar een volle huiskamer mag niet. Ik vind het ongeloofwaardig allemaal”, schrijft iemand. „Door het halfzachte, slappe, onduidelijke beleid weet niemand waar hij aan toe is”, reageert een ander. „En dan burgemeester Halsema die aankondigt de horeca voortaan één keer te waarschuwen in plaats van twee keer. Alsof dat zoden aan de dijk zet.”

Strenger handhaven is volgens velen de enige optie. „Nederland is veel te soft. Pak eens door, geef een boete of desnoods celstraf als mensen zich niet aan de regels houden. Als we zo doorgaan hebben we binnen tien jaar geen politie en regering meer nodig. Mensen doen alleen nog maar wat ze zelf willen.”

„Eigenlijk had er nu al een tweede lockdown moeten komen”, vindt een deelnemer. „Aangezien veel jongeren zich niks van de regels aantrekken. Nederland moet een voorbeeld nemen aan Australië en veel strenger optreden.”

Toch zien niet veel respondenten een lockdown als goede oplossing „De ziekenhuizen liggen niet vol, er zijn geen nieuwe doden, er zijn alleen meer positieve tests”, reageert iemand. „Een lockdown op basis van de huidige cijfers zou belachelijk en hoogst schadelijk zijn voor mens en economie.”