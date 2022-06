Premium Het beste van De Telegraaf

In Het Vizier Je kunt als Nederlander niets ongezien uitspoken

Door Marcel Vink Kopieer naar clipboard

Nederlanders kom je werkelijk overal tegen in de wereld. Dat merkte ik al tijdens mijn jarenlange correspondentschap in Oost-Azië. Waar ik ook kwam, ik trof altijd wel weer een landgenoot die er werkte, woonde, studeerde of als toerist was neergestreken. Altijd leuk om af te spreken, onder het genot van een biertje en wat vaderlandse bitterballen.