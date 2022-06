’Vraagtekens bij hoge peukenprijs’

Wetende dat de meeste rokers in de laagste inkomensgroep verkeren en het dusdanig verslavend is dat peuken kopen een eerste vereiste is. Hiervan is het gevolg dat er bespaard wordt op het eten van en gezondheid van de kinderen. Laat rokers lekker roken het is hun keus, maar de gezondheid van het kind komt in gevaar met als gevolg een ongezonde toekomst.

Piet Vesseur, Wassenaar