Uitslag Stelling: Noodwet stikstof geeft lucht

Een flinke meerderheid van de deelnemers aan de Stelling van de Dag (70%) staat achter het plan van PVV-leider Wilders om de strenge regelgeving voor stikstof het komend half jaar tijdelijk buiten werking te stellen. In afwachting van een definitieve aanpak kunnen de boeren dan snel door met boeren, de bouwers door met bouwen en hoeft de maximumsnelheid niet omlaag.

„Een compliment voor Wilders deze keer”, stelt een respondent. „Hij doet tenminste iets, zodat iedereen niet langer gek wordt gemaakt en even adem kan halen. Nederland is dichtgetimmerd door allerlei regels en wetjes. Het gezonde verstand is totaal verdwenen en daardoor zijn we verstrikt geraakt in een web dat we zelf gesponnen hebben. Goed idee, maar niet voor een halfjaar, maar voor de eerste tien jaar!”

Om toch snel ’stikstofruimte’ te creëren belooft het kabinet deze dagen met eigen voorstellen te komen. Bijvoorbeeld door de snelheidslimiet van 100 km/u op te leggen, een slooppremie voor oude auto’s en een ’warme’ uitkoopregeling voor de agrarische sector. De bespaarde stikstofuitstoot zou dan op papier genoeg zijn om de bouw van 95.000 woningen en aanleg van infrastructuur te hervatten. Van de stemmers heeft 12% daar vertrouwen in.

„Niet terugkrabbelen nu”, vindt een tegenstander. „Nu met haalbare doelen komen en concrete plannen waar een meerderheid voor is. Door stikstof en PFAS ligt alles stil! We denderen zo de economische afgrond in. Niet eerst een halfjaar achterover leunen!” Een ander meent: „Van uitstel komt vaak afstel. Dat maakt de noodwet van klimaat-ontkenner Wilders op z’n minst dubieus.”

Juist omdat het noodwetscenario van Wilders komt, wordt het nooit aangenomen, is een veelgehoorde reactie. „Het zou me niet verbazen als een coalitiepartij binnenkort met een aangepaste kopie van de noodwet komt en met de eer gaat strijken: dat is Nederland anno 2019.”

Stemmers (65%) onderstrepen dat beter onderzoek nodig is. „Ik denk dat we nu compleet doorschieten met stikstof en PFAS. Denk aan dat strooizout! Het is allemaal zo tegenstrijdig. Geen rekenmodellen maar méten. Onafhankelijk onderzoek, dan weet je wat er echt neerslaat in al die ’natuurgebieden’.”

„Laat ze de industrie en luchtvaart maar eens aanpakken”, benadrukt een boze respondent. „Stikstof is een gecreëerd probleem om de boeren, onze voedselvoorzieners, het land uit te werken.”

„Van de week moest ik aan Belgische en Portugese collega’s uitleggen waar al die demonstraties over gaan. Ze lachten me vierkant uit”, laat iemand weten. „In hun landen zijn ze daar echt niet mee bezig...” Zoals zo vaak: „Ons mini-landje moet weer zo nodig de beste van de klas zijn. Niet meer dan een postzegel zijn we. Werkelijk, ik heb het gevoel terechtgekomen te zijn in een wereld, waar ik mij ineens niet meer thuis voel. Ik roep haast elke dag: laten we alsjeblieft weer normaal doen! Maar niemand hoort me helaas.” En: „Een noodwet is prima. Dan kan men tot bezinning komen. Momenteel is de politiek niet meer bij zinnen.”