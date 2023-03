’Te veel bemoeienis vanuit Brussel’

Ze komen met steeds meer plannen en zaken waar landen zich aan moeten gaan houden maar veel plannen zijn totaal niet overdacht en onuitvoerbaar.

Maar waarom überhaupt die steeds verder oprukkende bemoeienis vanuit Brussel? De EU was toch vooral opgericht om geen oorlogen meer te krijgen? Het wordt hoe langer hoe meer een zooitje dat uiteindelijk slechts voor onderlinge onenigheid zal gaan zorgen en dat was nu precies waarvoor de Europese samenwerking ook bedacht was.

Tijd om pas op de plaats te maken en eens goed te gaan bekijken wat ’Brussel’ ons nu werkelijk brengt. Van mij mag op deze manier de stekker er wel uit en nemen wij zelf weer de regie in eigen handen. Al die plannen vanuit Brussel kosten ons als land meer dan het opbrengt en maken het alleen maar onleefbaarder.

R. van Putten