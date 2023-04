Premium Het beste van De Telegraaf

OPINIE Hilbert Bredemeijer, wethouder Onderwijs ’Zadel school niet op met taken verzorgingsstaat’

Minister Wiersma tijdens de lancering van het programma schoolmaaltijden van het Jeugdeducatiefonds en het Rode Kruis, afgelopen week. Ⓒ ANP/HH

Kinderen uit gezinnen die het niet breed hebben, krijgen op school een ontbijt of lunch of een wekelijkse boodschappenbon van €11. Met dit initiatief wentelt minister Dennis Wiersma (Onderwijs) taken van de verzorgingsstaat af op de scholen, argumenteert Hilbert Bredemeijer.