Column Eddy Terstall De groep is het warme nest van de middelmaat, leve de mens!

Door Eddy Terstall

Vorige week zag ik een prachtige film, ’Revoir Paris’, van de Franse regisseuse Alice Winokour. Haar broer is een overlevende van de terroristische massamoord in het theater Bataclan in Parijs op de dertiende november van 2015. Op basis van diens trauma en verwerkingsproces schreef ze een filmscenario.