Brief 1: ’Maak illegaal verblijf strafbaar’

Het is in de praktijk onmogelijk om afgewezen asielzoekers het land uit te krijgen. Ze kunnen hier rustig als illegalen blijven hangen omdat onze regering geen enkel dwangmiddel in huis heeft.

Dat is trouwens de schuld van het parlement, dat tot twee keer toe weigerde een wetsvoorstel te steunen waarin illegaal verblijf op zich strafbaar wordt gesteld. Datzelfde parlement dat er nu over klaagt dat afgewezen asielzoekers bedden in de opvang bezetten.

Zodra illegaal verblijf bestraft wordt met gevangenisstraf, zullen illegalen wel eieren voor hun geld kiezen. Dan hebben ze de keus tussen terug naar huis of de gevangenis in.

Piet Kremer

