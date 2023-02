’Tiktokken tijdens werktijd onacceptabel’

Ambtenaren met een mega salaris waar iedereen jaloers op is, zitten onder werktijd te tiktokken? Geeft aan dat ze het zeker niet druk hebben. Mobiel in de tas en op stil, en anders in een locker. Bizar dat dit moet. Ook zou het fijn zijn als er tijdens een (Kamer) debat geen mobiele telefoons gebruikt meer mogen worden! Dat geeft namelijk aan dat er geen interesse is voor het onderwerp, of de spreker. Gewoon respectloos.

Els Strikkers,

Bergen