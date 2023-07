’Krimpflatie maakt producten niet goedkoper’

Als voorbeeld wordt de prijs van komkommers genoemd, alsof heel Nederland dagelijks een aantal komkommers per persoon consumeert. Ook andere producten zouden in prijs gedaald of dalende zijn. Wat wel vergeten wordt is het feit dat het gewicht of volume van menig product in legio gevallen vele procenten verminderd werd. De zogenaamde krimpflatie. Artikelen worden pas écht goedkoper wanneer het voormalige gewicht of volume tegen een lagere prijs aangeboden worden.

C.N.H. van Dijck, Mijdrecht