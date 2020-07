’Huisarts van nu is ambtenaar’

Tegenwoordig zijn huisartsen te vergelijken met ambtenaren die van 9 tot 5 op hun post zijn. Buiten deze tijden zijn zij niet meer bereikbaar en zal de om hulp vragende zieke zich in allerlei bochten moeten wringen om een arts te vinden die kan worden geraadpleegd.

De medisch zorg in de eerste lijn verloopt daardoor steeds moeizamer, maar ook indirecter door het toenemende gebruik van sociale media, waardoor het persoonlijke contact met de huisarts sterk terugloopt. Dat is te betreuren want het beste contact is en blijft nog altijd het directe oog in oog contact en daar hebben zieke mensen behoefte aan.

Otto C. Tempelaars

Heemstede