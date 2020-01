De Kwestie: ’Straks knagen we alleen nog op een wortel’

Sommigen onder u denken zelfs dat er een financiële reden is voor het nieuwe ontmoedigingsbeleid van de overheid. Rudolf65 bijvoorbeeld denkt dat een prijsverhoging op alcohol niet direct is bedoeld om ons gezonder te maken: „Het is zo doorzichtig allemaal. Nu er steeds minder mensen roken, komt er veel minder accijns binnen. De auto is al zo’n beetje tot de max belast, net als de belasting op energie dus wat moet je dan? Oh ja, alcohol! Daar valt nog heel veel te halen!” Geeny 1 legt dezelfde link: „Dit is de aankondiging om alcohol net zo te gaan belasten als tabak. De staat heeft altijd geld nodig en dit wordt de nieuwe melkkoe.”

"Nederland is een azijnpissend land aan het worden"

Ook Leoklei is deze mening toegedaan: „Het volgende project om de mensen een poot uit te draaien. De sigaret hebben nu wel gehad: binnenkort betaalt de Nederlander er 10 euro per pakje voor. Met de alcoholische dranken zal het net zo gaan. Cafés kunnen wel sluiten; de verschraling zal meer en meer toeslaan totdat de massa er genoeg van heeft en de kont tegen de krib gooit. Soms vraag ik mij af waar de vrijheid van Nederland is gebleven; we zijn in een dictatuur verzeild geraakt en komen daar de komende jaren niet uit met die vele groene en zure figuren.”

Troosteloos

Anderen denken dat de campagne vooral is bedoeld om ’de mensen hun lolletje te ontnemen’. A_j_roeters verzucht: „En zo knagen we straks alleen nog maar op een wortel.” Ook R. van Putten ziet alles verboden worden: „Het wordt zo wel een troosteloos bestaan, waarin niets meer mag of goed voor je is. Waarin humor niet meer mag, omdat er altijd wel iemand zich beledigd zal voelen. En waarin wij de mannen niet meer van de vrouwen mogen onderscheiden, omdat er een groep is die dat niet goed vindt. 2020 begint al weer leuk!”

Kortom, we zijn niet van plan ons er veel van aan te trekken. Y_rebergen sluit zich in ieder geval aan bij wijnboer Ilja Gort: „Bijna elke dag twee glazen wijn bij de maaltijd. Nederland is een azijnpissend land aan het worden. Laat ieder voor zichzelf bepalen wat hij/zij doet!” Dat mag ook, zegt Hollandsch Glorie: „Wie verbiedt u iets dan? Er wordt u alleen verteld dat het ongezond is. Niemand verbiedt u iets. U mag uzelf gewoon nog een Korsakov zuipen, hoor.”

"Een contente mens is gezond, is het niet lichamelijk dan zeker geestelijk"

Brulboei blijft gewoon doen wat hij al deed: „Ik zal mij er in ieder geval niet aan storen. Ik drink zo weinig, dat blijf ik gewoon doen. Tegenwoordig is alles slecht en niet goed, ben er een beetje klaar mee.”

Staatsmaaltijd

Mario van Mechelen trekt de hele campagne in het belachelijke. Cynisch: „Misschien is een staatsmaaltijd een idee? Geheel gezond klaar gemaakt door uw bemoeizuchtige overheid.”

Zullen we dan toch maar het gezond verstand laten prevaleren? Hartog2 is voor: „Laten we nu eens ’normaal’ gaan doen in 2020 in plaats van overal alles maar van vinden. We zijn allemaal volwassen en als iemand het lekker vindt om een glas wijn te drinken, prima! Ga er verstandig mee om.” Dat zegt Pau ook: „Alles waar ’te’ voor staat is slecht. Zo ook met alcohol, maar met mate is prima. Een contente mens is gezond, is het niet lichamelijk dan zeker geestelijk.”

En behalve alcohol en tabak zijn er nog wel andere schadelijke factoren te vinden. Rdoetjes tenslotte: „De EU, GroenLinks en het kabinet zijn veel ongezonder voor mij. Daar krijg ik extreem hoge bloeddruk van.”