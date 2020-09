Prietpraat speelt drugshandel in kaart

Amsterdam gaat toch preventief fouilleren. Burgemeester Femke Halsema verkondigde woensdag in een raadsbrief een gebied aan te wijzen waar een maand lang gerichte wapencontroles plaatsvinden. Politiechef Frank Paauw kon dinsdag met een blij gemoed op vakantie. Hij pleit al veel langer voor de maatregel die wapenbezit onder met name jongeren terug moet dringen. Paauw deed goede ervaringen op met preventief fouilleren in zijn vorige standplaats Rotterdam. In de havenstad aan de Maas zijn ze doorgaans wat minder politiek correct als het gaat om het aanpakken van straatgeweld.