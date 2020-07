’Vertrouwensband met huisarts verdwijnt’

Veel patiënten hebben daardoor het gevoel geen huisarts meer te hebben en stellen het bezoek aan de huisarts zolang mogelijk uit met alle gevolgen van dien. Vroeger had men echte huisartsen, die woonden in het dorp of stad en werkten fulltime, waardoor ze een band met de patiënten hadden. Nu is het verworden tot een lucratief vrouwenbaantje en is er geen vertrouwen in de huisarts meer.

RiekKerkhof-Willems

Bunnik