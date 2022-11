’Fietschaos in binnensteden’

Steeds vaker wordt gekozen voor parkeerplaatsen die zich achter het fietspad bevinden zodat je wel heel goed met uitkijken of je bij het in- en uitrijden geen fietsers raakt. Of voetgangers want het verhoogde trottoir ontbreekt. Of de veel te kleine romantische parkeerplekken tussen boompjes. Meestal voor twee auto’s maar burgers zijn bang hun auto te beschadigen dus wordt er ruim geparkeerd. Omdat auto’s van de straat moeten en in dure parkeergarages moeten parkeren komen steeds vaker mensen op de (elektrische) fiets.

Fietsers houden zich bovendien niet aan verkeersregels en rijden kris kras over de weg. Fietsenstallingen zijn te smal voor sommige banden. En tot slot wordt gekozen voor fietsenrekken waarbij om en om een fiets in een hoger rek moet worden gehesen. Niet te doen. Bovendien passen de fietsen met kratjes niet. En dan nog de bakfietsen. Binnensteden zonder auto’s zijn prachtig maar dan moet wel worden nagedacht over verkeersveiligheid van met name voetgangers en een opgeruimde binnenstad met voldoende fietsenstallingen.

B. van Dam