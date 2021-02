’Bouwgrond voor particulieren’

Gemeenten kunnen heel goed zelf grond verwerven en bouwrijp maken. Om een woning te kunnen verwerven, hoef je je ook niet meteen voor 30 jaar tot aan je nek toe te financieren als je op het bouw-perceel eerst een Tiny-house mag bouwen. In de recreatieve gebieden noemen ze dat een zomerhuis. Daar kan je met z’n tweeën prima in wonen tot je voldoende gespaard hebt om een gewoon huis te bouwen. Daarna kan je het zomerhuis verhuren aan badgasten, een ouder echtpaar of zelfs een ’mantelzorg-echtpaar’. Weer later kan je er zelf weer in en kunnen je kinderen mantelzorg verlenen, al dan niet als bewoners van het grote huis.

Willem Zeeman, Callantsoog