Brief 2 ’Geen plek voor meer vluchtelingen’

Dit is toch niet vol te houden. Het is een door de politiek veroorzaakt probleem waar de hele bevolking last van heeft, want ook de eigen burgers kunnen geen huis meer vinden. Onze regering zorgt al jaren voor een sterk toenemende bevolking waardoor de problemen, huisvesting, druk op voorzieningen, vervuiling, files, energieverbruik, integratie, en vooral ook tolerantie onder druk zijn gekomen. Het eindpunt is bereikt. We zitten vol, of mag ik dat niet zeggen van de woke-kerk?

A.W. de Haas,

Niedorp

