’Rompslomp verhuizing struikelblok’

Ik ben 75 jaar, alleenstaand en woon in een fraaie eensgezinswoning van een woningbouwvereniging. Deze eist bij vertrek totale sloop van het interieur en de prachtige tuin op mijn kosten. Ik kan mijn naasten niet opzadelen met die klus, ze zijn druk met het hoofd boven water te houden, coronacrisis, gezin, werk.

Vervolgens is het moeilijk hier in de gemeente Ronde Venen een geschikte ouderenwoning te vinden. Deze zijn vaak in uithoeken van een plaats te vinden waar je afgesneden bent van je eigen netwerk, waar geen voorzieningen zijn terwijl je niet meer kan autorijden en je met je rollator niet ver komt.

Hofjes voor ouderen bouwen zou ideaal zijn; ouderen kunnen veel voor elkaar betekenen en fijne gezinshuizen komen beschikbaar. De conclusie is, zoals wethouder Schaeffer destijds zei: ’In gelul kun je niet wonen’ en ’Blijf zitten waar je zit en verroer je niet....’

Martha Schouten, Baambrugge