’Overheid laat steken vallen’

Er zijn de afgelopen weken en maanden talloze vragen en opmerkingen geweest over het achterwege laten van corona controles van passagiers van binnenkomende vluchten met name uit risicogebieden.

De controles op dit virus vinden of vonden plaats op practisch iedere luchthaven in de wereld, zei mijn vliegende dochter. Alleen op Schiphol niet. Overheid, RIVM: geef nou eens antwoord op deze vraag. Waarom wordt er niet gecontroleerd? Jullie hullen je in stilzwijgen. Hebben jullie wat te verbergen?

Je kunt je ook afvragen waarom mensen met ’corona’ verschijnselen niet getest worden. Zo kom je immers nooit te weten wie wel en wie dit virus niet gehad heeft.

Ik ben er niet gerust op en ben van mening dat hier laks wordt opgetreden en dat ondanks de onmenselijke druk op en het fantastisch werk van de zorgverleners, de overheid zelf wat crisisbeheersing betreft, hier steken laat vallen.

De besmettingsgevallen nemen toe, eveneens het aantal slachtoffers en dan spreekt men van ’afvlakken’. Zijn ze er wel goed bij?

J.K. Pieterse, Zoetermeer