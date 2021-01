’Actie KOZP tegen carnavalskostuums onzinnig’

Premium Binnenland

Orgelman duikt door corona de wijk in: ’Echte orgelmensen geven niet zo snel op’

Het sluiten van de winkelstraten is ook het oer-Hollandse draaiorgel niet ten goede komen. Waar er in normale tijden op een shopmiddag altijd wel orgelklanken door de stadsstraten galmden, is er nu bar weinig om voor te spelen. Het deed de orgeldraaiers vorig jaar in maart, bij de afkondiging van de...