’Provincie moet muizen vangen’

Nu 17 paarden overleden aan rhinovirus

Het aantal paarden dat na een uitbraak van het zogenoemde rhinovirus bij een Spaans concours in Valencia is overleden, is gestegen tot zeventien. Volgens de internationale paardensportfederatie FEI gaat het om tien dieren in Spanje, vijf in Duitsland en twee in België. De meeste paarden hadden Duits...