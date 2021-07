Brief 1 ’Opvang migrant in eigen regio’

Wees nou eens eerlijk politici in Den Haag, de grootste groep toestromers, zo’n 85% heeft totaal geen enkele opleiding gehad en zijn vaak ook nog ongeletterd. Gezien hun leeftijd krijg je hen ook nooit meer in de schoolbanken en aan werken hebben ze een broertje dood. Resteert alleen een leven op uitkeringsniveau en dààr beginnen de problemen. Enige oplossing is opvang in de eigen regio. Dat is altijd goedkoper dan wanneer ze hier blijven.

C.N.H.van Dijck, Mijdrecht

Stem op deze brief

Of op één van de andere brieven: