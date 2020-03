’Eén glas alcohol per dag’

Er werd vermeld dat één glas alcohol per dag wel mag (het liefst helemaal geen alcohol), maar dat drie op de tien mannen en de helft van de vrouwen zich daar maar aan houdt. Alcohol vergroot de kans op borst- en darmkanker, hart- en vaatziekten. Dat is dus heel slecht nieuws voor bijvoorbeeld Frankrijk en Italië; daar drinkt de bevolking dagelijks wel iets meer dan één glas alcohol. Is er al onderzocht hoeveel mensen in die landen als gevolg daarvan bovengenoemde ziektes hebben ontwikkeld? Het lijkt me toch de moeite waard om dat eens te onderzoeken, voordat men ’alcoholrestricties’ oplegt.

Marijke van Beers