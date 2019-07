Stelling: ’Gewoon rustig aan doen’

In een groot deel van het land is code oranje van kracht vanwege extreem hoge temperaturen, die in het zuidoosten kunnen oplopen tot 40 graden. De kans dat het 75 jaar oude hitterecord van 38,6 graden Celsius sneuvelt, is groot.

De stellingvoorstanders houden het hoofd koel. „Gewoon rustig blijven en je vooral niet druk maken. Je kunt er niets aan veranderen. Het wordt vanzelf weer minder warm”, stelt iemand nuchter vast. Een ander vindt: „Overal is een oplossing voor: airco, schaduw, geen inspanning en veel water drinken”.

Maar er is ook een fors aantal respondenten (38%) dat baalt van de extreme hitte. „Vreselijk. Het beperkt je in je gewone werkzaamheden. De nachten zijn het ergste”, wordt geklaagd. Iemand bekent: „Bij elke graad hoger dan 20 gaat mijn humeur naar beneden... Ik leef tussen gesloten ramen, deuren en gordijnen als een vampier. Ik kom pas tot leven als het donker wordt”.

Een ander schrijft: „Voor mezelf gaat het wel, al is ruim boven de 30 graden wel te extreem. Ik maak me vooral zorgen om mijn hoogbejaarde ouders want voor hen is die hitte gevaarlijk, ook al doet het verpleeghuis alles voor ze. En om mijn zoon die in die hitte op de fabriek werkt.”

Er zijn er meer die denken aan degenen die in deze warmte moeten werken. „Ik vind dat men daar aparte regelingen voor moet treffen, aangepaste werktijden, zoals in Zuid-Europa. Ze houden daar niet voor niets een siësta.”

Slechts 17% antwoordt ’ja’ op de vraag of zijn/haar werkgever maatregelen neemt tegen de hitte. „Ik ben blij dat ik werk overdag. Mijn baas heeft voor een heel goede airco-installatie gezorgd. Hier is het maximaal 21 graden.”

Maar de meesten piepen anders. „Mijn werkgever doet niks. Nog geen waterijsje, laat staan airco”, moppert een respondent. Een pakketbezorger: „Opdrachtgevers zoals PostNL, doen niets voor hun subcontractors, dus ja... wij balen van dit extreme weer.”

Twee op de drie stellingdeelnemers treffen zelf wel maatregelen. Ramen en deuren dicht. Rolluiken naar beneden en vroeg beginnen met de dingen die gedaan moeten worden. Ook investeren steeds meer respondenten in een goede airco in de slaapkamer, ’waardoor we ook nu heerlijk slapen’.

Ook de huisdieren worden niet vergeten. Zo vertelt een respondent dat ze haar cavia’s verkoeling geeft met een speciaal knaagdierenkoelelement. Ze zegt: „Hopelijk zorgen alle baasjes zo voor hun dieren, maar we weten allemaal dat het vaak niet zo is...”

De meerderheid denkt dat we vaker te maken zullen krijgen met extreem warm weer en dat Nederland daar niet goed op is voorbereid. Zorgelijk, vinden sommigen. „Het is funest voor planten en dieren in de natuur. Met name de agrarische sector lijdt er onder”, reageert er een. Een andere deelnemer verwijt de overheid dat zij het probleem van hoge temperaturen en droogte te lang heeft onderschat.

Maar veel anderen maken zich niet te sappel. „In 1944 was het net zo warm. Zonder airco, zonder waarschuwingen op internet en tv. Toen hebben ze het ook overleefd.”